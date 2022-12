Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi | Bagnaia insegue Marquez e Quartararo

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Mondiale2023 prenderà il via nel weekend del 24-26 marzo col GP del Portogallo. Sarà il circuito di Portimao a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 21 Gran Premi e che durerà esattamente otto mesi, concludendosi il 26 novembre a Valencia. Si preannuncia grande spettacolo in giro per tutto il Pianeta, i centauri sono pronti a fronteggiarsi per la conquista del titolo iridato. Si accendono i motori e ne vedremo davvero delle belle. Francescosi presenterà ai nastri di partenza da Campione del Mondo. Il piemontese della Ducati sarà affiancato dal nuovo compagno di squadra Enea Bastianini e potrebbe profilarsi una bella sfida interna, ma attenzione al francese Fabio, che dopo aver subito la rimonta da Pecco nell’ultima stagione vuole riscattarsi con la Yamaha. Da capire se Marc ...