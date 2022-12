«Rip O Rey» i tifosi ironizzano nei commenti di un post Instagram di Pellè

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo la morte di Pelè, accaduta nella giornata di ieri,italiani ma non solo sono andati a commentare l’ultimodiDopo la morte di Pelè, accaduta nella giornata di ieri,italiani ma non solo sono andati a commentare (ironizzando) l’ultimodell’ex giocatore del Parma e della Nazionale, Graziano. L’attaccante, ora svincolato, stamattina si è svegliato con migliaia diironici che facevano riferimento alla morte di Pelé vista la somiglianza con il cognome della leggenda brasiliana. “rip O Rey“, “riposa in pace“, “ci mancheRei“, “rip leggenda“, sono solo alcuni deidiin vena di black humor. L'articolo proviene da Calcio ...

