(Di venerdì 30 dicembre 2022) E' questa la versione finale di una delle misure più discusse della manovra 2023 varata ieri in via definitiva dal Senato e attesa oggi in Gazzetta Ufficiale. La legge di bilancio dispone l'...

Italia Oggi

Per gli enti locali lo stralcio delleriguarda solo sanzioni ed interessi e potrà essere escluso del tutto da ciascuna amministrazione. E' questa la versione finale di una delle misure più discusse della manovra 2023 varata ...Lo stralcio dellefino a mille euro e fino al 2015 scatta da fine marzo: per le multe ... C'è anche il salva sport: i versamenti sospesi per il Covid potranno essere pagati a rate con- ... Mini-cartelle, stralcio optional - ItaliaOggi.it Per gli enti locali lo stralcio delle mini cartelle riguarda solo sanzioni ed interessi e potrà essere escluso del tutto da ciascuna amministrazione. E’ questa la versione finale di una delle misure p ...Nonostante le parole della premier nella legge di bilancio appena approvata dal governo ci sono 12 misure, tra condoni e sanatorie, che vanno in aiuto dei contribuenti che non sono in regola con il Fi ...