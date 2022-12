Finali deludenti e flop | le serie tv che hanno fatto più discutere nel 2022

ilGiornale.it

Anche ieri la tensione nelle tappedella Manovra è stata altissima con i botta e risposta ... Il Pd: scelte inique eA rincarare la dose contro Finanziaria e Centrodestra è la senatrice ...... twitta che "idee come questa sono. Perché anche solo pensare di pubblicare questo tipo ... in una giornata obiettivamente particolare, la semifinale a Estoril e leconsecutive a Gijon ... Finali deludenti e flop: le serie tv che hanno fatto più discutere nel ... window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-dfec43f7-5fa6-d19f-4463-fd9dfe7ee1 ...Tanto attese e tanto deludenti: da The First Lady a The Time Traveler's Wife, anche quest'anno ci sono state serie tv che - nonostante le ottime premesse - non ci hanno proprio convinto.