Detergenti fai da te | pulire la casa in modo economico e naturale

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Detersivi, sgrassatori, ammorbidenti: inabbiamo decine di prodotti destinati alle pulizie domestiche, ciascuno con una sua specifica funzione. È un vero spreco di denaro nonché un problema notevole per l’ambiente, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di sostanze chimiche molto inquinanti. Possiamo fare a meno di tutti questie sostituirli con qualcosa di più ecologico (ed)? La risposta è sì: bastano pochi ingredienti, spesso già presenti nelle nostre case, per preparare detersivi fai da te efficaci e utili in moltissime occasioni. Vediamo come fare. Detersivi naturali fatti inPreparare inda utilizzare per le pulizie domestiche è non soltanto un gesto d’amore per il pianeta, ma anche per il nostro portafogli: dal ...