Selvaggia Lucarelli ritornerà a Ballando con le Stelle? La sua risposta

(Di giovedì 29 dicembre 2022)dopo questa stagione dicon leappare molto amareggiata per come sono andate le cose. “Sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi”, racconta nell’intervista pubblicata oggi su Il Corriere della Sera. La giornalista e giurata che divide il mondo del web e non solo si è ritrovata a rivalutare tutto, compreso l’aver fatto partecipare il compagno, Lorenzo Biagiarelli, un errore che poteva essere evitato, in quanto “Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. – racconta la giornalista – Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore”. “Ho rischiato di piu? nei corridoi diquest’anno”...