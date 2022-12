Corriere della Sera

Il suo nome è Edson Arantes do Nascimento , per tutti, e quel giorno non solo infrange i sogni di un'intera nazione, ma entra di diritto nelladella propria: il Brasile .e il ...Statistiche Fifa alla mano, Edson Arantes do Nascimento , semplicemente, morto il 29 dicembre a 82 anni , ha realizzato 1.281 gol in carriera in 1.363 partite, mentre le reti in gare ufficiali sono 757 in 816 incontri con una media pari a 0,93 gol a partita. Dunque ... Pelé: la storia di O Rei, tre volte campione del mondo, unico nel calcio