Pelé | cadute e rinascite | ecco tutte le battaglie che O Rei ha saputo vincere

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Edson Arantes do Nascimento ne ha passate tante, da sempre. E la sua vita da leggenda del calcio per anni ha trasformato in metafora quella precedente da calciatore. Un fenomeno, chiamato, che a ...

Edson Arantes do Nascimento ne ha passate tante, da sempre. E la sua vita da leggenda del calcio per anni ha trasformato in metafora quella precedente da calciatore. Un fenomeno, chiamato, che a ogni calcione si rialza, a ogni sgambetto di un avversario o del suo stesso corpo risponde con una forza di volontà e una tenacia fuori dalla norma, per essere riduttivi. Simbolo di un ..."Sonoalcune squadre importanti - dice, al telefono - ne sono venute fuori altre. Nel ... Infine, il paragone: per lui che ha visto giocare da vicino, che ha subito dei gol da Cruijff, ... Morto Pelé, addio al re del calcio. Aveva 82 anni - MilanoFinanza.it