Natale in compagnia dell’ASD Paduli con il ‘Christmas in Volley’

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante le festività natalizie non si è fermata l’attività delVolley che ha coinvolto la comunità padulese in diverse iniziative volte alla solidarietà e alla condivisione. Il 20 dicembre, infatti, la società ha portato nella palestra dell’istituto Falcetti i tesserati più piccoli e i loro genitori. Nel primo incontro i bambini del minivolley hanno preso parte ad una dimostrazione pallavolistica coadiuvati dai loro genitori per un’esperienza di gioco condivisa; successivamente i ragazzi dell’under 14 e dell’under 16 hanno giocato contro le mamme per una sfida tra generazioni. Durante l’evento si è dato spazio alla solidarietà con l’iniziativa rigiochiamoci attraverso la quale è avvenuta una raccolta di giocattoli nuovi e usati per i bambini meno fortunati della comunità padulese. Tutti i giocattoli raccolti, infatti, sono stati ...