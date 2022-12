Ignazio La Russa respinge le critiche sull' Msi | Me ne frego della liturgia! Non sono un semaforo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Io non rinuncio, e non rinuncerò mai, al mio pensiero" dice il presidente del Senato al CorriereSera dopo le polemiche per la celebrazione dell'anniversario del Movimento Sociale Italiano. "Da Meloni non mi è giunta alcuna critica". Alla comunità ebraica dice: "Si documentino bene'Msi, era schierato con Israele".