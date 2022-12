Fedez pubblica il suo commovente video di fine 2022

Il Fatto Quotidiano

Chiara Ferragni ha un fratello ' segreto'. Nonostante la sua vita sia perlopiùcondivisa sulle diverse piattaforme social, questo è un dettaglio che Chiara non aveva mai ...Ferragni e, il ...La moglie diil video su Instagram Chiara Ferragni in costume sulla neve e 'lezione' agli haters. L'imprenditrice e influencer - in vacanza col marito, i figli e le rispettive famiglie - ha ... Chiara Ferragni pubblica uno scatto con il fratellino e il web impazzisce: “Ma chi è Da quando ce… I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il loro ultimo album Fake News, confermandosi come il fenomeno pop italiano di questi ultimi anni ...Natale, periodo di feste, cene e foto di famiglia. Al completo. Non fa eccezione lei, l’influencer e imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo: Chiara Ferragni. Sul profilo Instagram (dov’è ...