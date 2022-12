Calendario tiro a volo 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildelvedrà protagonista l’Italia, almeno a livello organizzativo: a Lonato infatti si disputerà una tappa di Coppa del Mondo. I Giochi Europei andranno in scena tra giugno e luglio, gli Europei si terranno tra luglio ed agosto e subito dopo si disputeranno i Mondiali, tra agosto e settembre. Saranno proprio questi i treche metteranno in palio i pass diretti per i Giochi del 2024: ai Giochi Europei ci saranno 4 pass in palio, 1 per ogni gara individuale, agli Europei ci saranno altri 4 pass in palio, 1 per ogni gara individuale, infine ai Mondiali ci saranno 16 pass in palio, 4 per ogni gara individuale.11.01 – 24.01 Coppa del Mondo Rabat, Marocco 04.03 – 15.03 Coppa del Mondo Doha, Qatar 25.03 – ...