Benedetto XVI «è lucido e vigile Situazione grave | ma stabile» E il mondo si raccoglie in preghiera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, parlando delle condizioni di salute di Joseph Ratzinger, invita a pregare per lui:XVI. E nel farlo, si rivolge a tutti, non solo alla folla di fedeli che all’indomani dell’appello di Papa Francesco a pregare per Ratzinger che in questo momento è «molto malato», gremisce – tra pellegrini e turisti – piazza San Pietro. Pensieri, preghiere e momenti di raccoglimento rivolti al Pontefice che, nonostante il ritiro formale dal soglio pontificio, ha fatto sempre sentire forte la sua presenza spirituale e la forza della sua devozione sacrale.XVI, ore di ansia e dinon solo in Piazza San Pietro Ed è a questa sua presenza discreta ma vibrante, che tutti i fedeli in ansia per la sua salute, ora si appellano. «Qualcuno mi ha domandato di Ratzinger», racconta all’Adnkronos una ...

Agenzia ANSA

... Il presentatore del rotocalco mattutino di Canale 5, il quale ieri ha dato un triste annuncio in diretta relativo allo stato di salute cagionevole del Papa emerito, ha poi lanciato il ...Il Papa emeritosi trova in condizioni di salute gravi ma stabili. 'La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri', dicono all'Ansa fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae. Dalla Sala ... Benedetto XVI, le condizioni di salute gravi ma stabili - Cronaca Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. Lo fanno sapere all'agenzia Ansa fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae: "La ...Papa Benedetto XVI in isolamento nel Monastero Mater Ecclesiae. Attorno al Papa Emerito, le cui condizioni di salute sono precipitate come annunciato da Papa Francesco, solo quattro ...