Addio a Pelé | O Rei si è spento all’età di 82 anni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il calcio piange la scomparsa di, il campione brasiliano che si èdi 82in questi istanti, a seguito di una lunga malattia. L’annuncio è arrivato dalla figlia dell’asso brasiliano sui social. O Rei ha combattuto a lungo con un tumore al colon. Nel 2021, l’operazione per cercare di arginare un male che si è rivelato fatale per la leggenda brasiliana. Nelle ultime settimane, l’aggravamento del quadro clinico che ha messo apprensione a tutto il mondo per le condizioni di. Brazilian football legend Pele take part in a meeting with Paris Saint-Germain (PSG) and France national football team forward Kylian Mbappe (unseen) at the Hotel Lutetia in Paris on April 2, 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)Leggenda ...