Sanremo 2023 | Silvia Toffanin rifiuta il palco dell’Ariston | i motivi

Silvia Toffanin non ha smentito direttamente la sua partecipazione a, ma lo ha fatto Mediaset affidando il comunicato all'agenzia Ansa: 'In merito alle indiscrezioni su una possibile ...Non si placano le polemiche dopo la decisione di Amadeus di confermare la presenza di Madame al Festival di. La cantante sarebbe finita nel mirino della Procura di Vicenza, impegnata nelle indagini relative a presunti falsi attestati di vaccinazioni contro il Covid allo scopo di ottenere dei ...Un vero e proprio mistero da risolvere: Amadeus ha davvero chiamato Silvia Toffanin per Sanremo 2023 oppure no La conduttrice ha davvero declinato l'invitoLa cantante è coinvolta in un’indagine su false vaccinazioni anti-Covid. «Si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli» ...