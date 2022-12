Sanguemisto

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I lineamenti della nostra fisionomia ci annunciano al mondo, svelano parti della nostra storia, anticipano tracce delle nostre origini. E quanta storia portano con sé i volti che sono crocevia di identità, possibilità e bellezza. Anche i cognomi giocano la loro parte nella composizione dei mosaici che dicono chi siamo e da dove veniamo: quello di Gabriela Wiener, giornalista e scrittrice peruviana, deriva dal trisavolo Charles Wiener, esploratore austriaco che nel 1876 sbarcò in Perù per una missione scientifica, ritornando poi in Europa con un indebito bottino di reperti archeologici: oltre 4.500 huacos, ceramiche preispaniche. E’ proprio da questa figura del suo passato che prende forma il libro di Gabriela Wiener, , edito da La Nuova Frontiera: “Definisco senza eufemismi huaqueros i saccheggiatori di aree archeologiche che prelevano e trafficano, tutt’oggi, beni culturali e ...