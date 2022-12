Milan | De Ketelaere deve svegliarsi | c’è un’impressione su di lui …

Fantacalcio ®

Commenta per primo Sempre più Charles Defalso nove contro la Salernitana. Ildovrà rinunciare a Divock Origi e pensa sempre più all'ex Bruges nel ruolo di terminale offensivo....dall'estate scorsa quando la dirigenza ha deciso di stanziare il grosso del budget per De... Certo, ci sono Origi e i giovani Lazetic e Colombo (di ritorno), ma ilper fare un passo in ... Milan, rebus attacco con la Salernitana: spazio a De Ketelaere come falso nove L’allenatore rossonero ha gli uomini contati in avanti per le primissime gare del prossimo anno e quindi potrebbe provare qualche soluzione nuova. Stefano Pioli non ha mai negato a priori l’ipotesi di ...I giocatori da svincolare o scambiare al Fantacalcio nell'asta di riparazione, tra infortunati, possibili partenti sul mercato e desaparecidos.