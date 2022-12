Kroos | dalla Spagna sicuri | a fine stagione addio al Real e al calcio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Insono: Toniannuncerà il proprio ritiro dalgiocato al termine di questa. La notizia Diario As rilancia la clamorosa indiscrezione su Toni, 32enne centrocampista in forza alMadrid dal 2014. Il tedesco, dopo aver vinto e rivinto tutto il possibile, avrebbe deciso di dire basta con ilgiocato e aappenderà gli scarpini al chiodo. Una decisione dovuta anche al calo delle sue prestazioni e all’arrivo in squadra di Camavinga e Tchouameni, che reclamano sempre più spazio. L'articolo proviene daNews 24.

