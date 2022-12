GF Vip 2022 | famosa attrice scartata per la sua età 

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 7 sono passati tantissimi concorrenti, anche con una certa età e sembra strano che un’come Sandra Milo, prima viene contattata e poi. A rivelare tutto è proprio la stessa Sandra ai microfoni di Cusano Media Group. Purtroppo qualcosa non ha permesso la sua partecipazione al programma ed la Milo a svelare il mistero e raccontare quello che è realmente accaduto. Sandra Milo fuori dal Grande Fratello Vip! Sandra Milo racconta di essere stata contattata da Alfonso Signorini e esserne stata contenta, le sue parole: “ Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia“. La Milo infatti il prossimo aprile arriverà al traguardo dei 90 anni e la produzione ovviamente ha fatto un passo ...

