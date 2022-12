Vacanze di Natale | i docenti non sono in ferie Neanche d’ufficio per supplenze brevi o al 30 giugno Come si procede

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sospensione delle lezione durante le festività natalizie: circa quindici giorni, con qualche giorno di scarto nei calendari regionali. Un periodo di riposo dopo il primo trimestre, già chiuso in alcune scuole con i primi scrutini mentre in altre lo sprint sarà gennaio con il fine quadrimestre. In ogni caso, a meno che non siano state esplicitamente richieste, inonind'ufficio. L'articolo .

Skuola.net

Giulio raccontava della difficoltà di convivere con i propri familiari durante ledi, ' siamo tutti a casa ed è terribile, nelle famiglie dei miei amici non è così ', descrivendo un ...Tutto bene, appunto, se non fosse piombata sudi lei, proprio nelle ore a cavallo del, una ... Roba da turbare ledi Amadeus. Il reato ipotizzato a carico della cantante, già idolo della ... Studiare sotto le vacanze di Natale, le dritte utili per farlo bene e velocemente Il presidente del Cagliari Massimo Cellino ricorda Fabian O'Neill in un'intervista concessa al Corriere dello Sport. Le sue parole: "Lo vidi in un’amichevole a Punta del Este, ...Blasi nel villone all'Eur con la sua famiglia (Repubblica Roma) Ilari Blasi natale totti Ilary Blasi ha optato per mood tranquillo per le sue vacanze natalizie: ha scelto, infatti, di festeggiare il ...