Ucraina | Zelensky | “Libertà ha prezzo alto | ma schiavitù costa ancora di più”

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Laha un, ma ladi più”. E’ quanto scrive Volodymyr Zelenskiy in un post su Telegram. “In questa battaglia abbiamo un’arma potente ed efficace: il martello e la spade del nostro spirito e della nostra coscienza – afferma il presidente ucraino – coraggio e valore sono virtù che ci spingono a fare il bene e superare il male. L’atto di maggior coraggio è la perseveranza e il portare il proprio impegno a conclusione a prescindere da tutto: la verità illumina il nostro cammino – conclude – conosciamo questa verità e la proteggiamo: la nostra verità è la lotta per la”. Zelenskiy ha definito i combattimenti nelle regioni orientali di Bakhmut, Kreminna e in altre aree del Donbass “difficili e dolorosi” per le ...

Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace in occasione del primo anniversario della guerra, con le Nazioni Unite come sede e il segretario Onu Guterres auspicabilmente a fare da ......fornita all'poggia su 'decenni di aiuti a Kiev' da parte della Nato dato che un'forte e indipendente 'è vitale per la sicurezza euro - atlantica'. 2022 - 12 - 27 11:28:20: "... Zelensky il giovane e Putin il vecchio, i 2 volti della guerra Ucraina-Russia Successivamente, il ministero degli Esteri ucraino ha rilasciato una lunga dichiarazione in ... Sul fronte bellico, durante il solito discorso serale, il presidente Zelensky ha detto che in questo ...(Agenzia Vista) Kiev, 27 dicembre 2022 "La prima linea, Bakhmut, Kreminna e altre aree del Donbass, ora richiede la massima forza e concentrazione. La situazione è difficile, acuta. Gli ...