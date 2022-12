Silvia Toffanin rifiuta Sanremo

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 dicembre 2022)dice no a. La padrona di casa di Verissimo ha scelto di declinare l’invito del direttore artistico Amadeus “in quanto impegnata con Mediaset e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche“, come riporta l’Ansa che cita fonti Mediaset. La compagna dell’Amministratore Delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, nel tempio della televisione, targato Rai, sarebbe stato un colpo ad effetto per Amadeus e, allo stesso tempo, una consacrazione per la stessa che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio catodico di tutto rispetto uscendo tuttavia poche volte dalla sua comfort zone. Ma a quanto pare non s’ha da fare. La nota specifica pure che Mediaset non avrebbe avuto problemi – come accaduto per altri artisti – a concederle la liberatoria (e ci ...