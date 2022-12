Milan | delusione Origi | più problemi fisici che gol realizzati

La Gazzetta dello Sport

Tra alti e bassi, colpi di genio e colpi di scena, ilè ancora lì: secondo in campionato - anche se il meno 8 dal Napoli, certo, è un distacco pesante - e agli ottavi di Champions League. Due ...In Nazionale non c'è day after, i giocatori tornano ai loro club, non si assimila néné ... Ovviamente bisogna stare sempre attenti ae Inter. La Juve è una buona squadra, ma con quello ... Maignan sempre out, delusione Origi: la rincorsa del Milan parte in salita Il Giornale in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Non solo Sportiello. C’è pure Cragno". I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo portiere visto ...Il portiere starà fuori almeno fino a metà gennaio: possibile si anticipi la firma rossonera di Sportiello. Per il belga in sei mesi più problemi fisici che gol ...