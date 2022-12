Le vacanze di Natale possono rendere il momento propizio Ma | in alcune coppie | non c' è mai un momento propizio per parlare di soldi I consigli per farlo al meglio | senza stress | con sincerità e reciproca empatia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il periodo delle festività può essere ilgiusto per mettere sul tavolo, tra una fetta di panettone e i buoni propositi per il 2023, anche qualche argomento non facile. Come sono, in gran parte delle, le questioni di argomento finanziario. Comedicol partnerrovinarsi la festa? Qualcheo per non rimandare l’impresa all’anno prossimo. Tradimento e: 6 modi per capire se mente guarda le foto ...

Orizzonte Scuola

conto da 5 miliardi Per quanto riguarda ila partire sono stati in poco più di 9 milioni, il 93% dei quali è rimasto in Italia. "Fra questi, il 60% all'interno della regione di ...La replica dell'ASI: 'Siamo sempre stati chiusi durante ledi' Dall'Agenzia Spaziale Italiana fanno sapere che in realtà le cose sono un po' diverse. Nessuno dovrebbe avere difficoltà ... Vacanze di Natale, i docenti non sono in ferie. Neanche d’ufficio per supplenze brevi o al 30 giugno. Come si procede Natale di dolore e sgomento a Lanciano, in provincia di Chieti, e nell’ambiente giudiziario per l’improvvisa scomparsa dell’ex cancelliere della procura di Lanciano Oreste ...La showgirl Paola Caruso era sparita dai social da un mese. E’ ricomparsa solo poche ore fa per spiegare cosa le è successo. La 37enne era in vacanza in… Leggi ...