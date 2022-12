I tuoi piedi Telese e Marianna Aprile | cala il gelo a In Onda

(Di martedì 27 dicembre 2022) Esordio piuttosto sconcertante per Luca, alla guida di Insu La7, il surrogato natalizio di Otto e mezzo. Mentre Lilli Gruber si gode le vacanze, la rodata coppia affronta il tema della manovra, approvata alla Camera e in attesa del via libera definitivo al Senato (slittato però a giovedì 29 dicembre). Il tenore è quello del processo al centrodestra, un tema classico nei talk della rete di Urbano Cairo. In studio Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia (senza ruoli di governo) è chiamato a difendere le misure decise dall'esecutivo davanti alle bordate di Massimo Franco, notista del Corriere della Sera, e soprattutto di uno scatenato Antonio Padellaro, penna del Fatto quotidiano.introduce la puntata con fare serioso, poi ...

