Congedo mestruale a scuola | la scelta di un liceo di Ravenna

Così il preside Gianluca Dradi. Il Liceo Artistico di Ravenna 'Nervi - Severini' ha istituito ilper le studentesse che lo richiedano. La delibera con la quale il consiglio di istituto ha dato avvio all'iniziativa, è stata pubblicata nei giorni scorsi sull'albo on line della ...Ciclo doloroso Le studentesse possono restare a casa. Questa la svolta al Liceo artistico "Nervi - Severini" di Ravenna : istituito ilper le allieve che lo richiedano. "Probabilmente per una scuola si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia" , la rivendicazione del preside Gianluca Dradi . In base ... Ravenna, liceo riconosce congedo mestruale alle studentesse Per usufruire dell'assenza giustificata - due giorni al mese - basterà un certificato medico che attesti la dismenorrea.In un liceo ravvenate è stata introdotta la possibilità per le ragazze di richiedere due giorni al mese di assenze in più in caso di mestruazioni dolorose ...