Adani | “Spettava a me commentare la finale dei Mondiali in Qatar Ecco perché non è andata così”

Leggi su tpi

(Di martedì 27 dicembre 2022) “a meladeiin”. Dopo giorni di silenzio Leleè tornato a parlare delladei2022 Argentina-Francia che tanti spettatori speravano potesselui, innamorato di calcio sudamericano e cantore delle gesta di Leo Messi, per alcuni in modo eccessivo. La Rai ha invece affidato la telecronaca alle due voci “titolari” della Nazionale, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, scelta fin qui considerata figlia delle gerarchie interne alla tv pubblica. È stato però proprioa svelare un particolare inedito alla BoboTv, di cui è protagonista su Twitch con gli ex giocatori Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola: “Nel momento ...