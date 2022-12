Reggina | Inzaghi | ' Contro l' Ascoli noi fatto gara e vittoria è meritata'

TUTTO mercato WEB

ROMA - Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie B, ritorno con il sorriso al Cagliari per Ranieri : vittoria 2 - 0 sul Cosenza . Ladivince in casa dell' Ascoli di misura e, in attesa della gara del Frosinone , appaia momentaneamente i giallazzurri in vetta. Vince in trasferta anche il Pisa che espugna il Mazza ...In attesa di Frosinone - Ternana (18.30) e Bari - Genoa (20.30) l'ultima giornata di andata di serie B sorride alla. La squadra di Pippovince di misura ad Ascoli (1 - 0) ed aggancia momentaneamente in vetta il Frosinone . Decide nella ripresa un gol di Rivas, tre punti pesantissimi per i calabresi ... Reggina, Inzaghi esulta: "Vittoria che vale sei punti. I miei ragazzi sono straordinari" L'allenatore della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato nella sala stampa dello stadio "Del Duca" al termine della gara vinta contro l'Ascoli nella diciannovesima giornata del campionato di Serie B. “ D ...Tra movimenti in entrata e altri in uscita, non esistono vacanze di Natale in casa Reggina, che è al lavoro per sistemare la rosa di Filippo Inzaghi sognando una promozione in Serie A. Il club, infatt ...