(Di lunedì 26 dicembre 2022) Momenti dinella mattina di oggi, 26 dicembre, a, in viacase popolari di proprietà del Comune di Roma. E’ successo nel giorno di S. Stefano, pochi minuti dopo le 8:00. Un incendio dalle origini alquanto dubbie è scoppiato neidella palazzina al civico 9, già teatro numerose volte di episodi legati alla microcriminalità locale. Una colonna dinero si è levata in cielo, mentre alcuniche si trovavano neihanno preso fuoco e sono rimasti completamente distrutti.. Via, ancora degrado: montagne di rifiuti e ‘spaccio’ a tutte le ore L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dicon la squadra ...

Il Corriere della Città

Una leggerezza che non significa essere distratti dall'obiettivo prefissato ma non averdi ...ROMA - 19 NARCONON MELENDUGNO - 17 OLIMPIA VOLLEY SAN SALVATORE TELESINO - 17 UNITED VOLLEY- ...'I vertici del liceo derubricano il problema ad una questione esterna lamentano dalla Rete degli studenti medi di- senza garantire in nessun modo che invece non si tratti di un problema ... Pomezia, paura in via Fellini: fiamme nel garage, incendiati 5 scooter, fumo tossico nelle abitazioni Gli studenti del Liceo Picasso di Pomezia hanno occupato l’edificio. Dopo il crollo di un muro esterno avvenuto lo scorso venerdì e l’annuncio di uno sciopero studentesco, i ragazzi hanno fatto irruzi ...Crolli e distacco di intonaco per il forte vento e la pioggia che da giorni non lascia tregua. Succede a Pomezia al liceo artistico e linguistico Picasso e al complesso di case popolari Ater ...