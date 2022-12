LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Gavere 2022 in DIRETTA | Pidcock in fuga dopo due giri All’inseguimento la coppia Van Aert-Van der Poel

(Di lunedì 26 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:41 1’02” di ritardo per Sweek. Il leader della classifica generale deve guardarsi le spalle dall’olandese Van der Haar, sesto ad 1’12”. 15:39 Sferrato l’attacco da uno straordinario Mathieu Van der. L’olandese passa sulla linea del traguardo, emetà gara scappa via. Per lui 14 secondi di vantaggio sul duo composto da Van. Fa da elastico invece Vanthourenhoult, che insegue a 25 secondi dal battistrada. 15:36 Sta succedendo di tutto. E’ ora Van dera provare la. Il belga può vantare 4 secondi sue Van. Nel frattempo Vanthourenhoult raggiunge i magnifici tre e mette pressione su uno staccatissimo Sweek. 15:34 Ancora una volta ...

