Gli auguri di Berlusconi | “Natale è la festa più bella dell’anno”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) "Lo sapete:è lapiùdell'anno. Lo avvertono i bambini, che sentono di respirare un'atmosfera davvero magica, ma ilè amato anche dagli adulti: da chi crede, perché è il giorno della natività del Signore, da chi non crede, perché davvero ci si sente tutti più buoni. I nostri figli e i nostri nipoti sono in vacanza dalla scuola, le famiglie si riuniscono e hanno la possibilità di trascorrere qualchegiornata gioiosa e serena tutti insieme". Così Silvioin un videomessaggio sui social nel quale rivolge a tutti i suoidi, primo tra i leader politici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio(@silvio...

Sky Tg24

Olivier Giroud e la sua splendida famiglia vi fanno! Bonucci Molto poetico e sentito il messaggio natalizio di Leo Bonucci agli juventini. Salah Mo Salah è musulmano ma anche lui ...Rompe il silenzio dietro al quale si era trincerato negli ultimi giorni Aboubakar Soumahoro e lo fa con un post sui social in cui fadi Natale, ma nel quale è possibile leggere una stoccata che riguarda il clamore mediatico seguito alla vicenda che lo ha travolto, dopo che la procura di Latina ha aperto l'inchiesta sulle ... Dai Ferragnez a Laura Pausini: gli auguri social dei vip per Natale. FOTO Le migliori frasi per gli auguri di Natale 2022: eccone un'ampia scelta, utili per amici, parenti e .... Ma non tutti hanno il talento, o il tempo, per pensare a una frase d'auguri; ed ecco che Intern ...(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2022 “Auguri a tutti voi, alle vostre famiglie e soprattutto a chi passerà le feste lontano da casa impegnato nelle attività operative della Difesa", le parole del ca ...