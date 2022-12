Dalla Serie B al Napoli | chi è il classe 2001 che piace agli azzurri

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Walid Cheddira, attaccante del Bari e della nazionale del Marocco, è stato più volte accostato alnegli ultimi giorni. Oltre al calciatore protagonista al Mondiale in Qatar, stando a quanto riferito da Sky Sport, ci sarebbe un altro giocatore finito sotto i riflettori deglie Bari potrebbero dare vita ad un affare tutto in famiglia considerando che la squadra pugliese è di proprietà di Luigi De Laurentiis. Affare Bari: non solo Cheddira Oltre all’attaccante marocchino è Elia Caprile il nuovo nome accostato. Il portiereex Leeds ha colpito diversi club italiani ed europei e tra i tanti c’è anche la squadra di Luciano Spalletti. Considerando il fattore De Laurentiis, il ...

