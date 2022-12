“Woman” è la parola dell’anno. Ma oltre a quella c’è di più

Leggi su dilei

(Di domenica 25 dicembre 2022) Essere donna è così affascinante – scriveva Oriana Fallaci nel suo capolavoro Lettera a un bambino mai nato – È un’avventura che richiede coraggio, è una sfida che non annoia mai. E aveva ragione, perché sono tante le battaglie che tutte noi combattiamo ogni giorno, anche se a volte perdiamo, anche se cadendo spesso ci facciamo male. Essere donna è una sfida, oggi come non mai, individuale e collettiva. Lo abbiamo imparato dal passato, traendo ispirazione da tutte quelle storie di donne straordinarie che hanno combattuto insieme per rivendicare i loro diritti, per assicurarsi in un posto d’onore insocietà maschilista e prevaricatrice che le privava della loro libertà. Lo hanno fatto per il presente, ma anche per il futuro, quello che adesso appartiene a noi. E lo abbiamo imparato quest’anno, come non mai, quando ci siamo unite all’unisono al grido di Donna, ...