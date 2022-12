Traffico Roma del 25-12-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio per trovati all’ascolto poco è scorrevole ilsu gran parte della rete viaria Capitolina la maggior parte degli spostamenti in centro prudenza o per un incidente in via Ricasoli all’incrocio con Piazza Vittorio Emanuele possibili disagi per incidente anche in via di Vigna Murata in prossimità di via dei Corazzieri in via Appia Antica code nelle due direzioni all’altezza di via delle Fornaci dove il transito viene unico alternato proprio per i lavori in via delle Fornaci che ricordiamo è chiusa alper un intervento dei vigili del fuoco da stamani chiuso un tratto di via del Pigneto all’altezza della Circonvallazione Casilinadeviato da via L’Aquila su via Grosseto oggi e domani come tutti i festivi via dei Fori Imperiali a isola pedonale cambiano percorso Dunque ...