Una poltrona per due | a chi sono ispirati i due fratelli Duke?

TGCOM

Hanno tuttitradizione natalizia e in molti casi la visione di "per due " è tra queste. Per molti non è Natale senza "per due ", un film ormai cult con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis. Sarà il contenuto a renderlo perfetto ...La Signora Claus, seduta sulla suadavanti al camino, aprì l'ultima letterina che da ... Carissimo Babbo Natale, sonostella, sono molto brillante, allegra e vivace; mi piace ridere, ... "Una poltrona per due" torna per il 25esimo anno di fila: le curiosità sul classico della vigilia Film Stasera in TV: Io sono Babbo Natale, Non ti presento i miei, Vacanze romane, Una Poltrona per Due, Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia, Mamma Mia! Ci risiamo, Il Signore degli Anell ...All’episodio assistono gli avari datori di lavoro di Louis, i fratelli Mortimer e Randolph Duke, e da ciò nasce una disputa tra i due circa le motivazioni che spingono un individuo alla criminalità o ...