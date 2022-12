Satriano | “Giocata una ottima partita | stiamo lavorando su tanti aspetti in vista del campionato”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Le dichiarazioni di Martindopo l’amichevole con il Sassuolo: “Abbiamo fatto una– ha affermato l’attaccante azzurro – abbiamo fatto quello che sappiamo fare. A livello fisicotutti bene, anche io sto bene.su, personalmente voglio fare più gol. Poi come squadra dobbiamo migliorare tutti insieme e guardare avanti. Voglia di tornare in campo? Sì, c’è tanta voglia di ricominciare con le gare di”. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Il tabellino di Empoli - Monaco 0 - 1 con i marcatori dell'amichevole invernale che si èoggi venerdì 16 dicembre 2022 al Castellani. Decide il gol al minuto 44 di Diop. EMPOLI (4 - ......Il tabellino di Empoli - Wolves 1 - 1 con i marcatori dell'amichevole invernale che si èoggi venerdì 9 dicembre 2022 a Marbella. Campo pesante e pioggia mista a sole in Spagna nel ...(... Battuto il Sassuolo nell'ultima gara del 2022: 2-1 per gli azzuri ... Voglia di tornare in campo Sì, c'è tanta voglia di ricominciare con le gare di campionato" Stiamo lavorando su tanti aspetti, personalmente voglio fare più gol. A livello fisico stiamo tutti bene, an ...