Proteste e scontri dopo l’attacco contro i curdi a Parigi

(Di sabato 24 dicembre 2022) “Idi Francia sono stati il bersaglio di un attacco atroce nel cuore di. I nostri pensieri sono rivolti alle vittime, alle persone che lottano per vivere, alle loro famiglie e ai loro cari”, ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. Si riferisce chiaramente a quanto avvenuto venerdì 23 dicembre, quando verso le undici di mattina un uomo ha aperto il fuoco lungo rue d’Enghien, nel decimo arrondissement, uccidendo tre persone e ferendone altrettante. Quanto accaduto – le cui ricostruzioni sono ancora da determinare – ha fatto piombare nuovamentenell’atmosfera cupa degli attacchi terroristici, e soprattutto ha esposto ancora una volta pubblicamente uno dei grandi problemi del Paese: la lotta tra assimilazione, integrazione e separatismo – che il presidente francese ha da tempo ingaggiato come una ...

Già ieri c'erano statecontro le forze dell'ordine, accusate dalla comunità curda di non aver fatto abbastanza per prevenire il crimine d'odio. La manifestazione con diverse ...Parigi, ledei curdi continuano A Parigi è una Vigilia di Natale divisa tradei manifestanti curdi econ la polizia . La protesta è nata dopo la strage messa in atto da uomo ... Sparatoria a Parigi, proteste e scontri con la polizia nel quartiere curdo Parigi, le proteste violente nel giorno della Vigili di Natale dopo che si è consumata una strage nel cuore della città.Ieri un estremista di destra ha ucciso tre persone nel centro culturale curdo Ahmet-Kaya, al numero 16 di rue d’Enghien. Ancora tensioni a Parigi, all’indomani della strage al centro culturale curdo, ...