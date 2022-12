Pelè | il post della figlia dopo una notte in ospedale che preoccupa i fan | «Ancora qui | nella lotta e con fede» – La foto

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nonostante le rassicurazioni dei giorni passati, lazione del Mondo per le condizioni di salute di Pelé continua a crescere. Il campione brasiliano 82enne si trova ricoverato nell’Albert Einstein di San Paolo dal 29 novembre, ufficialmente per un’infezione respiratoria e per rivalutare le cure da adottare contro il tumore al colon rilevato lo scorso settembre. Unapubblicata da una delle sue figlie, Kely Cristina Nascimento, ha risvegliato l’apprensione dei tifosi: nell’immagineata su Instagram, infatti, padre esi abbracciano nel letto d’. «Siamoqui,e con. Un’altrainsieme», si leggedidascalia che ...