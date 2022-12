Messi e CR7? Non sono neanche in Top 20 | ecco chi sono gli sportivi più pagati al minuto Quante sorprese!

Sport Fanpage

... ciliegina sulla torta,vince il mondiale e diventa il giocatore più forte di sempre. Al momento non sappiamo che ne sarà della carriera di, sappiamo però che a Cascais, nell'area di Quinta ...- ' Dibu Martinez Uno stupido .era tra i geni del calcio anche prima del Mondiale come Pelé e Maradona. Ed essersi messo l'abito qatariota lo vedo come un gesto di riconoscimento ... Lasciate stare Messi o Maradona, ora abbiamo la vera risposta alla domanda Messi o Ronaldo Inchiesta Juve: «Ci sono prove di doping finanziario». Rivelazione dalle intercettazioni dei dirigenti bianconeri Emergono prove di “doping finanziario” dalle intercettazioni dei dirigenti della Juve ...La vita di Cristiano Ronaldo in questo momento non deve essere il massimo (se togliamo il dettaglio che è un giovane miliardario). Un passaggio complicato alla Juventus, cacciato dal Manchester United ...