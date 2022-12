Manovra 2023 | sì alla fiducia Poi nuove correzioni | protesta l' opposizione - Economia - quotidiano net

Adnkronos

Serracchiani: 'Legge ingiusta, strizza l'occhio agli evasori'. Conte: 'Vi inchioderemo alla questione morale'. Il ministro Giorgetti: 'Turbolenze, ma l'importante è ...Dopo una lunga e travagliata gestazione, si sta per concludere l'iter alla Camera dei Deputati dellaeconomica per il. Nella serata di venerdì 23 dicembre, poco prima delle 22, il ... Manovra 2023, Conte: "Vostra visione lavoro Schiavismo 2.0" La Camera ha approvato gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati dal governo e votati dopo il via libera alla fiducia. Le due modifiche ...Stretta finale per la manovra economica: il governo Meloni incassa la fiducia alla Camera sulla legge di Bilancio ...