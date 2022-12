Lo ha cacciato per sempre Re Carlo | chi massacra a Natale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Reha "" il principe Andrea da Buckingham Palace dopo lo scandalo Epstein. Lo ha affermato una fonte citata dal Daily Mail. Al duca di York è stato detto di non utilizzare più Buckingham Palace come ufficio, recidendo di fatto il suo ultimo legame con la sua vecchia vita di reale in servizio, secondo il Sun. "Ogni presenza al Palazzo è ufficialmente terminata", ha detto una fonte, "il re lo ha chiarito. Non è un reale in servizio. È solo". Secondo una fonte citata dal Daily Mail, al duca di York è stato detto di non utilizzare più il palazzo come ufficio e come indirizzo per la corrispondenza. Motivo di grave imbarazzo per l'intera famiglia, Andrea non si è praticamente più fatto vedere in pubblico negli ultimi tempi, tranne che per i funerali del principe Filippo e poi della regina Elisabetta, al quale è stato costretto a ...