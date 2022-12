La Camera approva la manovra con 197 voti a favore

AGI - Agenzia Italia

Laha dato il via libera alla legge di Bilancio con 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio, passa ora all'...Alle 23.30, l'Aula dellaha ultimato l'esame degli articoli della manovra sulla quale poche ore prima il governo aveva incassato la fiducia. Sono stati approvati gli emendamenti presentati dal ... La Camera approva la manovra all'alba dopo l'ok alla fiducia. Leo: "Adesso la riforma del fisco" (Teleborsa) - La Camera nelle primissime ore della mattina ha approvato, in prima lettura, la Legge di Bilancio, con 197 voti a favore e 129 contrari. Il via libera al provvedimento cardine del govern ...La variazione di bilancio Con 184 voti a favore, 122 contrari e due astenuti l'Aula della Camera approva la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno ...