Elodie e Iannone | la passione finisce sui social | lo scatto bollente in intimità

(Di sabato 24 dicembre 2022)e Andreacontinuano a vivere la loro vita di coppia insieme e, se si concedono qualche ‘sgarro’ alla privacy, quel momento diventa in poco tempo virale. Esattamente come è successo a ridosso di unofotografico che li ritrae insieme in. La cantante aveva dichiarava amore eterno a Marracash fino a qualche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Corriere dello Sport

E' stata proprio la conduttrice a fare da Cupido ae Andrea. I due si sono conosciuti durante le vacanze con amici e non si sono più lasciati, formando una nuova coppia bollente. ...L'amore tra loro è sbocciato da pochi mesi, ma sembra chee Andreastiano facendo sempre più sul serio. Tanto che secondo nuove voci presto la cantante e il pilota motociclistico potrebbero andare a convivere. Chi pensava che tra loro ci fosse ... Elodie e Iannone, passo importante per la coppia: parla l'amica Elodie e Andrea Iannone continuano a vivere la loro vita di coppia insieme e, se si concedono qualche ‘sgarro’ alla privacy, quel momento diventa in poco tempo virale. Esattamente come è successo a ...Elodie ed Andrea Iannone sarebbero vicini ad aggiungere un'ulteriore tassello alla loro relazione, che è al centro delle voci di gossip ...