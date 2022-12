Biglietti Napoli-Juventus | prezzi e modalità di vendita

(Di sabato 24 dicembre 2022) Attraverso un comunicato ufficiale, ilha reso noto di aver messo inper il big match contro la. La sfida è in programma venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di. Andiamo a scoprire insieme ideie ledi. “In attesa della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelity card (Fan Stadium Card), caricando indigitale il titolo acquistato sulla propria card; dovranno munirsi, inoltre, di segnaposto da presentare ...

ilmattino.it

... Stadio Olimpico (recupero del 16 luglio 2020, 10 luglio 2021) 28 giugno 2023, Stadio Diego ... Stadio Euganeo (recupero del 14 giugno 2020, 14 luglio 2021) Gli ultimiper i concerti di ...... ma resta il fatto che i 'vecchi'saranno utilizzabili per 60 giorni (fino al 10 marzo ... Piccoli aumenti, in realtà, sono già stati riscontrati da agosto 2022 in quel di: la Regione ... Napoli, rinviata la mostra immersiva su Van Gogh: «Chi ha acquistato i biglietti non riesce a ricevere rimbors Un aumento di due euro a biglietto per chi si imbarca all’aeroporto di Capodichino “determina una diminuzione del traffico sullo scalo, dove oggi accogliamo fortunatamente un numero di passeggeri ugua ...Al Teatro Politeama di Napoli lo speciale appuntamento con il Concerto di Capodanno: in programma musica e danza ...