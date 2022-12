Via libera al bando per il Grande Acquedotto della Valle Orco | con 600 litri al secondo rifornirà 50 comuni

Agenzia ANSA

Poia film e serie tv'. Iscriviti alla newsletteral grande acquedotto della Valle Orco, un'infrastruttura imponente per dimensioni e cruciale per garantire il servizio idrico. A maggior ragione in tempi di cambiamenti climatici sempre più ... Mase, via libera a progetti per 14 miliardi nel 2022 - Grandi e piccole opere Il documento passa al vaglio dell'Assemblea capitolina. Via libera della Giunta allo schema di bilancio previsionale, che ora proseguirà l’iter istituzionale in Assemblea Capitolina. Lo schema di bila ...Dimmi come ti vesti per le Feste e ti dirò chi sei. O piuttosto il contrario: secondo il metodo degli archetipi, chi sei (e come sei fatto) può suggerire il look da adottare (nella ...