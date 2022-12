Talco | Boule de Neige | la collezione FW 2022 2023

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’universo del brandsi tinge di bianco: in uno scenario dall’atmosfera surreale – simile ad un paesaggio incantato dade. La silhouette della donnaè incorniciata dal candore di una vetta innevata, luogo magico dal quale le è consentito scrutare il mondo da una nuova prospettiva. Quella della curiosità, della scoperta e della libertà. Il brand presenta nuove proposte che vanno ad arricchire laFW 22/23: bluse in georgette, dal sapore vittoriano, trovano nuova espressione su gonne, in eco pelle, svasate da pannelli o plissé, pezzi dal design razionale da accostare in un’unica soluzione cromatica o attraverso contrasti netti e decisi. Maxi sweater con striature grafiche, dalla texture “fluffy”, da indossare su treggings in tessuto tecnico dal fit modellante, per un ...