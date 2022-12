Salto con gli sci | c’è vita sul trampolino azzurro! L’Italia è tornata a germogliare?

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Coppa del Mondo dicon gli sci ha mandato in archivio la prima parte della sua stagione. Tempo, dunque, di tracciare un bilancio preliminare del movimento azzurro. Quanto visto tra novembre e dicembre non può non essere giudicato positivamente, soprattutto per merito – Mirabile dictu – del settore maschile. IL “BOOM” DEL SETTORE MASCHILE Se, per assurdo,decidesse di non partecipare più ad alcuna gara da qui a fine inverno, il 2022-23 passerebbe comunque agli archivi come la miglior annata agonistica dell’ultimo decennio! I saltatori italiani hanno già raccolto 104 punti, dopo averne complessivamente racimolati 34 nelle ultime cinque stagioni messe assieme! Peraltro, per trovare un piazzamento più nobile dell’8° posto appena raccolto da Giovanni Bresadola a Engelberg, si deve tornare addirittura al dicembre 2011, quando Andrea Morassi ...