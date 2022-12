Retroscena Kvaratskhelia | “Bisogna capire cosa è successo durante la rapina”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ieri allo stadio Diego Armando Maradona è andata in scena l’amichevole tra Napoli e Lille, ultimo test prima del big match del 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. In maniera davvero sorprendente i ragazzi di Luciano Spalletti hanno perso 4-1 contro la squadra francese, la quale è sembrata molto più in condizione, sia fisica che mentale, rispetto agli azzurri. Tra i calciatori presenti sul tabellino dei marcatori c’è anche una vecchia conoscenza per i partenopei: Adam Ounas.(Getty Images) Le condizioni diTra i calciatori non al meglio fisicamente nella partita disputata ieri, spicca il georgiano, il quale fino all’insolita pausa per il Mondiale ha incantato mezza Europa con le sue giocate. A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è ...