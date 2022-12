Polizia locale di Bollate | nel 2022 il doppio dei reati rispetto all’anno prima

ilGiornale.it

...dei sette giorni' Il rilascio di quel foglio ha portato al calo dei respingimenti della... In generale, al momento c'è un buon dialogo tra membri della società civilee internazionale e ...L'attività, avviata alla fine dello scorso anno dai finanzieri delNucleo dieconomico finanziaria, ha permesso di ricostruire gli ingenti incassi derivanti dalle molteplici attività ... Si fermano al bar per un caffè, rubate le divise ai vigili urbani Nino Calabrò e Francesca Di Dio, originari di Messina, sono stati trovati morti nel loro appartamento: lui lavorava in Gran Bretagna e lei lo aveva raggiunto per le feste ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...