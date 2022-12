Mondiali | per la Fifa il gol più bello è quello di Richarlison

Milan News

Simona Quadarella negli 800 nuota un 8'26'00: la romana ha dovuto saltareindisposizione iin Australia. Matteo Rivolta in 50'11 respinge Federico Burdisso (51'26) nei 50 farfalla: il ...Il ritorno in grande spolvero del Di Maria visto aigioverà alla Juventus dal punto di vista tecnico. In realtà, il futuro dei bianconeri di Torino è nebulosovia delle sua vicissitudini ... L'indiscrezione di Repubblica: "Muani e Koulibaly, tentazioni mondiali per Milan e Inter" La sforbiciata contro la Serbia la rete preferita dei tifosi DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Magra consolazione per il Brasile. La sforbiciata ...L’edizione odierna del ‘Corriere della Sera‘ parla del futuro di Rafael Leao. L’attaccante del Milan, come ben si sa, è al centro dell’attenzione in quanto il suo contratto che lo lega ai rossoneri sc ...